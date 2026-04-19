نمو الصادرات خارج المحروقات بـ16 بالمائة

سجلت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وحسب ما أفاد به، اليوم الأحد، المدير المركزي بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد اللطيف الهواري، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الصادرات خارج المحروقات تشهد “تطورا متزايدا ومستمرا”. مشيرا إلى تمكن المنتجات الجزائرية من الولوج إلى أسواق جديدة.

وأرجع المسؤول هذا الأداء إلى جملة من العوامل، من بينها السياسات العمومية الداعمة لترقية الصادرات. إلى جانب مرافقة المصدرين والتكفل بانشغالاتهم، ما ساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.

كما تطرق إلى التحضير لإطلاق شباك وحيد رقمي موجه للمصدرين، من شأنه تبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية وتسريع معالجة الملفات. إضافة إلى تمكين المتعاملين من الحصول على الوثائق اللازمة في آجال قصيرة.

وأشار الهواري إلى أن تفعيل الهيئة الجزائرية للصادرات مرتقب خلال الأيام المقبلة. حيث ستتولى دعم ولوج المنتجات الوطنية إلى أسواق دولية أخرى من خلال إعداد دراسات وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز تنافسية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.