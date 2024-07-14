نهائي أورو 2024.. انجلترا تحلم بأول تتويج واسبانيا تستهدف الرابعة

ستكون الأنظار مشدودة أمسية اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانيا برلين، التي تحتضن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، والذي سيجمع منتخبي انجلترا، واسبانيا.

ويحمل هذا النهائي، الحلم الكبير للمنتخب الإنجليزي، الذي يطمح لتحقيق أول تتويج له بلقب كأس أمم أوروبا.

في المقابل، يسعى منتخب اسبانبا، مواصلة تألقه في هذه الدورة، لتعزيز رصيده، بإضافة اللقب الأوروبي الرابع إلى سجل “المتادور”.

وبالنظر لهذه المعطيات، سيكون الجمهور الرياضي، وعشاق كرة القدم، على موعد مع نهائي تاريخي، يعد بالكثير من الندية، والفرجة.

يذكر أن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، مقرر أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بالملعب الأولمبي للعاصمة الألمانية برلين.