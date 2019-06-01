نهائي الأحلام بين ليفربول وتوتنهام

يحتضن ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد” سهرة اليوم نهائي رابطة أبطال أوروبا، والذي سيجمع فريق ليفربول أمام توتنهام الإنجليزيين.

ونجح ليفربول فى حجز مقعده بنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “آنفيلد”، فى “إياب” نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول “الريمونتادا” بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى “كامب نو”، ليتأهل فريق النجم المصري محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أجاكس أمستردام الهولندى.

وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ التي يلتقي فيها ناديا إنجليزيان بالمباراة النهائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي في نهائي 2008.