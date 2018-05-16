نهائي الأوروبا ليغ.. “أولمبيك مارسيليا” و”أتلتيكو مدريد” يبحثان عن المجد !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم إلى ملعب “ليون” الذي سيحتضن نهائي الأوروبا ليغ بين “أولمبيك مارسيليا” الفرنسي و “أتليتكو مدريد” الإسباني.

ويريد “لوام” تحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد في سماء الكرة الأوروبية وتحقيق الكأس الأوروبية الثانية للفريق.

فنادي الجنوب هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي فاز بكأس أوروبية وكان ذلك في 1993 عندما حقق دوري الأبطال.

وتعيش مدينة مارسيليا عرسا كبيرا من صغيرها لكبيرها، ويريدون الإحتفال في “ليون” وإهداء الكأس لرئيس ليون “جون ميشال أولاس”.

يذكر أن الحساسية كبيرة بين “مارسيليا” و “ليون” وخاصة مع الرئيس “أولاس”.

من جهة أخرى، يسعى أتلتيكو مدريد لمحو خسارة النهائيات السابقة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد والتتويج هذه المرة بالأوروبا ليغ.

أشبال المدرب “سيميوني” واعون بالمسؤولية، كما أن غريزمان يريد محو خسارة نهائي كأس أمم أوروبا في فرنسا والفوز بالتاج في مدينة فرنسية.

وتصب الترشيحات لـ “الروخي بلانكوس” على حساب “أولمبيك مارسيليا”، لكن في كرة القدم كل شيء وارد.