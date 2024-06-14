نهائي البقاء في البيض وصراع المشاركة القارية يحتدم

يسدل الستار اليوم الجمعة، على الموسم الكروي 2023-2024، من الرابطة المحترفة لكرة القدم، في جولتها الـ 30، والتي ستلعب في غياب أنصار الفرق الزائرة، بقرار من “الفاف.”

وستكون الإثارة مضمونة في لقاءات اليوم، المقرر انطلاقها عند الساعة 16:45. باستثناء لقاء البطل مولودية الجزائر والضيف مولودية وهران، المبرمج بداية من الساعة 18:00.

ويتصدر لقاء مولودية البيض صاحب الـ 35 نقطة وضيفه نجم بن عكنون بـ 32 نقطة. اهتمامات عشاق الإثارة، على اعتبار أنه سيكون نهائيا مصغرا بين الفريقان، لتفادي مرافقة الاتحاد السوفي، إلى جحيم رابطة الهواة.

ويحتاج “الفرسان” للفوز أو التعادل من أجل ضمان استمرارهم لموسم آخر في حظيرة الكبار، بينما يتعيّن على نجم بن عكنون، الفوز لتحقيق البقاء في أول موسم احترافي.

في المقابل، فإن الإثارة مستمرة بخصوص المشاركة القارية. وإن كان شباب قسنطينة وشباب بلوزداد، قد ضمنا رسميا مشاركة إفريقية، إلا أن هوية الفريق الثاني الذي سيمثل الجزائر في دوري الأبطال إلى جانب العميد، لم تحدد بعد.

ويستقبل شباب قسنطينة وصيف البطولة بـ 53 نقطة. وفاق سطيف صاحب الـ 45 نقطة، ويكفي “السياسي” الذي سيستقبل بـ “حمام عمار” بخنشلة بسبب العقوبة، التعادل لضمان مشاركة في “التشامبينز ليغ”.

بينما يبحث وفاق سطيف عن انتصار ينهي به الموسم في المركز الرابع المؤهل إلى كأس “الكاف”. على اعتبار أن منشطا نهائي كأس الجزائر، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، ضمنا مسبقا مشاركة قارية.

لكن ذلك، لن يمر سوى بالفوز على “السياسي”. وانتظار سقوط اتحاد العاصمة، صاحب المركز الـ 4 برصيد 46 نقطة، أمام مضيفه نجم مقرة بـ 38 نقطة.

أما شباب بلوزداد المتواجد في المركز الثالث بـ 50 نقطة.، يأمل في تجاوز عقبة مضيفه شبيبة الساورة صاحب الـ 40 نقطة، وانتظار هزيمة شباب قسنطينة، من أجل ضمان مرافقة المولودية في أغلى المنافسات القارية.

البرنامج الكامل لمباريات اليوم:

مولودية البيض - نجم بن عكنون

شباب قسنطينة – وفاق سطيف

شبيبة الساورة – شباب بلوزداد

نجم مقرة – اتحاد العاصمة

مولودية الجزائر – مولودية وهران

أتليتيك بارادو – اتحاد خنشلة

أولمبي الشلف – اتحاد بسكرة

الاتحاد السوفي – شبيبة القبائل