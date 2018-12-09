نهائي “القرن” في ملعب نادي “القرن” !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأحد لملعب “سانتياغو بيرنابيو” الذي سيكون مسرحا لنهائي كأس “ليبرتادوريس” الذي سيجمع بين “ريفر بلايت” و”بوكا جونيورز”.

نهائي القرن سيلعب في ملعب نادي “القرن” بسبب ما حدث في وقت سابق في الأرجنتين، أين تم تأجيل مباراة العودة التي كانت مقررة بملعب “المونيمونتال” الخاص بـ “الريفر”.

حيث هاجمت جماهير “ريفر بلايت” حافلة “البوكا” واختلط الحابل بالنابل بعدها بين الجماهير والشرطة الأرجنتينية.

تأجيل المباراة كان له العديد من ردود الفعل، لكن الشيء الأكيد أن المباراة ستجرى اليوم في ظروف عادية وتحت أجواء مثالية.

كما أشاد “فلورنتينو بيريز “رئيس “ريال مدريد” بالجماهير “الأرجنتينية” وأكد أن ملعب “البيرنابيو” لطالما احتضن أهم المباريات في تاريخ كرة القدم.

في نفس السياق، يريد “ريفر بلايت” وضع كل الأحداث التي سبقت المباراة جانبا، وتحقيق “حلم” جماهير الفريق.

ويرد “بوكا جونيورز” يريد رد الصاع صاعين فقد كسب المعركة الأولى بتغيير الملعب في انتظار كسب الحرب بالتتويج باللقب القاري.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي في “البومبونيرا” بنتيجة 2-2.