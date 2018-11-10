نهائي القرن يحبس الأنفاس بين ريفربلايت وبوكاجينيور

تتجه أنظار عشاق المستديرة أمسية اليوم إلى ملعب بومبونيرا بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، والذي سيحتضن ذهاب نهائي القرن للكوبا ليبرتادوريس بين الغريمين ريفربلايت و البوكاجينيور بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وسينطلق النهائي الأعنف في العالم بإدارة حكم المباراة التشيلي “روبيرتو توبار”، وهو الوحيد الذي وافق على إدارة هذه المباراة.

و لأول مرّة يتقابل الغريمين في نهائي قاري، حيث سيستقبل البوكا نظيره الريفر في ملعبه التاريخي بومبونيرا من أجل حسم أمر اللقب في موقعة الذهاب أمام جماهيره.

وفي نفس السياق، يعرف كلاسيكو الأغنياء والفقراء بالندية الكبيرة بين أنصار الفريقين والتي وصلت في الكثير من المرات إلى أعمال عنف تجاوزت كل الحدود.