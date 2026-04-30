نهائي الكأس.. اتحاد العاصمة يتقدّم على شباب بلوزداد بثنائية في الشوط الأول

فرض اتحاد العاصمة سيطرته على مجريات الشوط الأول في مباراة نهائي كأس الجزائر التي تجمعه بشباب بلوزداد، وتقدم بنتيجة (2-0) بفضل فعاليته الهجومية وتنظيمه الجيد.

وافتتح الاتحاد التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الـ22 عن طريق درامان كاماغاتي، الذي استغل فرصة سانحة ليضع الكرة في الشباك، مانحًا فريقه الأسبقية.

وواصل “أبناء سوسطارة” ضغطهم بحثًا عن تعزيز النتيجة، ليتمكن أحمد خالدي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ43 بعد هجمة منسقة، أنهى بها الشوط الأول بأريحية.

بهذا التقدم، يضع اتحاد العاصمة قدمًا في طريق حسم المواجهة، في انتظار ما سيقدمه شباب بلوزداد في الشوط الثاني للعودة في نتيجة المباراة التي تجري بملعب نيلسون مانديلا بحضور جماهيري كبير.