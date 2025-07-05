نهائي الكأس.. محيوص يقود هجوم شباب بلوزداد في مواجهة إتحاد العاصمة

سيقود المهاجم الدولي، أيمن محيوص، خط هجوم ناديه شباب بلوزداد، في مواجهة نهائي كأس الجزائر، المرتقبة بعد لحظات.

أمام المنافس إتحاد الجزائر، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “نيلسون مونديلا، بداية من الساعة الخامسة مساء.

ليتأكد بذلك هداف شباب بلوزداد هذا الموسم، بعد تضارب الأنباء بخصوص مشاركته في هذه المواجهة.

وجاءت تشكيلة المسؤول الأول عن العارضة الفنية لـ”السياربي”، راموفيتش، على النحو التالي: زغبة، كداد، بن عيادة، لعوافي، خاسف، بوكرشاوي، بن غيث، مايو، مزيان، بلخير، محيوص.