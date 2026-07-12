نهائي الكأس مطلع ماي.. واختتام البطولة يوم 29 من نفس الشهر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” ، عن برنامج الموسم الكروي 2026-2027، والذي سينطلق يوم الـ 27 أوت الداخل.

وضبطت الهيئة الكروية، تواريخ إجراء الجولات الـ 30 من البطولة المحترفة، مع الأخذ بعين الاعتبار المواجهات المؤجلة للأندية المعنية بالمنافسات القارية، وضبط مواعيد إقامتها.

كما حددت “الفاف” مواعيد لقاءات كأس الجزائر 2027، وصولا إلى النهائي الذي سيقام رسميا يوم الفاتح ماي من السنة القادمة.

وإلى جانب تحديد يوم 2 جانفي 2027، موعدا لإقامة نهائي “السوبر”. فقد حددت الاتحادية يوم السبت 29 ماي من ذات السنة، لخوض آخر لقاءات الموسم بمناسبة الجولة الـ 30 التي ستلعب على مدار 3 أيام، ابتداء من 27 ماي.

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