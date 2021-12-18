نهائي المونديال العربي يحقق رقما قياسيا بمدرجات ملعب البيت

شهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي في نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية بملعب البيت، حيث إنته الوقت الأصلي للمباراة على وقع التعادل السلبي في إنتظار الوقت الإضافي.