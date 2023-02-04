نهائي شان الجزائر.. الكشف عن موعد إنطلاق نقل الأنصار لملعب نيلسون مانديلا

كشفت ولاية الجزائر، عن موعد بداية نقل الأنصار إلى ملعب نيلسون مانديلا، لحضور لقاء نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين، الذي سيجمع المنتخب الوطني المحلي بنظيره السنغالي.

وحسب بيان الولاية، عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن عملية نقل المناصرين لملعب نيلسون مانديلا، ستنطلق اليوم السبت بداية من الساعة 14.00 زوالاً.

وستتم عملية نقل الأنصار، من 8 نقاط وهي: موقف مركب 5 جويلية الأولمبي، بئر توتة بالقرب من محطة القطار، موقف متنزه الصابلات على الواجهة البحرية.

بالإضافة من زرالدة بالقرب من محطة القطار، ومقر الشركة المكلفة بتهيئة وادي الحراش مقابل محطة القطار.