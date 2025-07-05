نهائي كأس الجزائر: اتحاد العاصمة في مهمة الإنقاذ وشباب بلوزداد يبحث عن المجد العاشر

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، إلى ملعب نيلسون مونديلا ببراقي، الذي سيكون مسرحًا لنهائي كأس الجزائر المرتقب بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

في مواجهة تحمل الكثير من التحديات والطموحات للفريقين، وتنطلق صافرتها عند الساعة 17:00.

بالنسبة لاتحاد العاصمة، لا يمكن وصف موسمه إلا بـ”الكارثي”. الفريق العاصمي فشل في ترك بصمة محلية أو قارية، فاحتل المركز الثامن في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وودّع كأس الكونفيدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي.

أمام هذا الواقع المرير، لم يتبقَّ له سوى كأس الجزائر لإنقاذ موسمه وإرضاء جماهيره الغاضبة. الفوز اليوم لن يكون فقط تتويجًا بلقب غالٍ، بل بمثابة مصالحة مع الأنصار واستعادة لهيبة مهدورة طوال الموسم. ومن المرجح أن يدخل الفريق النهائي بحذر وتركيز كبيرين، مدركًا أن الخطأ ممنوع أمام منافس قوي، بتحدي معادلة الرقم القياسي في عدد التتويجات و تحقيق اللقب التاسع.

أما شباب بلوزداد، فيدخل اللقاء بثقة عالية، بعد أن أنهى موسمه في المركز الثالث، بعد تألق لافت لخط هجوم يقود الهداف، أيمن محيوص، و مزيان. الفريق يسعى للتتويج بالكأس العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما توّج بلقب النسخة الماضية على حساب مولودية الجزائر.

كما سيكون نهائي كأس الجزائر، سادس نهائي يجمع بين الجارين إتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، بعد سنوات 1969،1970،1978 (تتويج شباب بلوزداد). و 1988، 2003 (تتويج إتحاد العاصمة).

وستكون هذه المواجهة منقولة مجانا عبر قنوات التلفيزيون العمومي (الأولى، الثانية،السادسة)