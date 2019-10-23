نهائي كأس الجزائر العسكرية غدا ببن عكنون

سيحتضن مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون بالعاصمة، غدا نهائي الطبعة 47 لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم.

النهائي سيجمع فريقي قيادة الناحية العسكرية الأولى وقيادة الدرك الوطني ، ابتداء من الساعة الواحدة والنصف زوالا، تحت إشراف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

هذه المباراة ستكون فرصة لإظهار القدرات العالية والمستوى التحضيري الذي وصلت إليه الفرق الرياضية العسكرية، والتي حققت نتائج جيدة وشرفت الجزائر والجيش في المحافل الوطنية والدولية على غرار النجاحات المحققة سنتي 2011 و2015 بالبرازيل وكوريا الجنوبية، وكذا سنة 2017 بسلطنة عمان، وحاليا خلال الألعاب العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية بيوهان بالصين.

الفريق الوطني العسكري الذي تأهل للدور النصف نهائي عن جدارة واستحقاق، في ظل الدعم الدائم والمستمر للقيادة العليا للجيش التي دأبت على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية ووسائل التدريب والاسترجاع ذات المقاييس الدولية.