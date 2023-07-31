نهائي كأس الجزائر لموظفي إدارة السجون اليوم بملعب بولوغين

يحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين، مساء اليوم الاثنين، مباراة نهائي كأس الجزائر لموظفي إدارة السجون، في طبعتها التاسعة، حسبما جاء في الموقع الرسمي لوزارة العدل.

وكشفت الوزارة أمس الأحد، بأن نهائي الطبعة التاسعة لكأس الجزائر، سينطلق اليوم الاثنين بداية من الساعة 17:30 بملعب بولوغين،

وسيجمع النهائي بين فريقي مؤسسات مجلس قضاء بشار وفريق مؤسسات مجلس قضاء غرداية.

كما أوضح ذات المصدر أن 44 فريقا يمثلون الفرق الرياضية لمختلف المؤسسات العقابية، شاركوا في هذه التصفيات، والتي جرت في ظروف تنظيمية محكمة وهذا تحت إشراف ومساهمة الرابطات الولائية للرياضة والعمل.

مبرزة في الختام بأن هذه التظاهرة تهدف إلى تحسين المستوى الرياضي لموظفي إدارة السجون وترقية قدراتهم البدنية والمهنية.