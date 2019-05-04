نهائي كأس الجمهورية يوم 18 ماي في سهرة رمضانية

سيحتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي.. مصدر مسؤول يكشف لـ:«النهار»:

استقرت السلطات العليا بشكل كبير على تاريخ 18 ماي2019 كموعد لإجراء نهائي كأس الجمهورية، الذي سيجمع شباب بلوزداد وشبيبة بجاية،

على أن يلعب العرس الكروي بملعب 5 جويلية الأولمبي في سهرة رمضانية.

وكشف مصدر مسؤول لـ«النهار»، أمس، أن الموعد الأقرب هو يوم 18 ماي، بعد أن تم الحديث من قبل

عن يوم 11 ماي، وعلى اعتبار القرار بيد رئاسة الجمهورية فإن الجهات المنظمة للحدث تنتظر الضوء الأخضر

من أجل ترسيم الموعد وبداية التحضير له، خاصة وأنه سيلعب على العاشرة ليلا ومن المرتقب أن يتم تخصيص 25 ألف

تذكرة لكل طرف، كما هو معتاد عليه في نهائي كأس الجمهورية.

ويلعب شباب بلوزداد من أجل التتويج بالكأس الثامنة في تاريخه، فيما تبحث شبيبة بجاية عن المفاجأة،

وهي التي تنشط في رابطة موبيليس المحترفة الثانية، من أجل اللقب الثاني في تاريخها.