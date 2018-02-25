نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. غوارديولا يبحث عن أول تتويج وفينغر لإنقاذ موسمه

سيكون ملعب “ويمبلي” عشية اليوم (17.30)، مسرحا لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي سيجمع بين أرسنال ومانشستر سيتي.

يبحث كلا الطرفان على تحقيق أول لقب هذا الموسم خاصة نادي أرسنال الذي بات مطالبا بإنقاذ موسمه.

كما يريد رفقاء “أوزيل” التأكيد ضد أفضل فريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

من جهة أخرى، يريد بيب غوارديولا، التتويج بأول ألقابه هذا الموسم في إنجلترا، وهو الذي يبقى مرشحا فوق العادة.

المدرب الإسباني، يُعوّل على تألق دي بروين والحس التهديفي لأغويرو لدك حصون المدفعجية عشية اليوم.

وكان مدرب أرسنال “ارسين فينغر” قد صرح قبل بداية المباراة: “لدينا نفس حظوظ السيتي في ويمبلي”.

أمام “بيب غوارديولا” مدرب مانشستر ستي، فقد كشف: “سنفعل كل شيء للفوز بأول لقب هذا الموسم”.