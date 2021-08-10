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الرياضة

نهائي كأس الرابطة.. غياب الوزير الأول وحضور وزير الرياضة مدوار وعمارة

بقلم حواز عبد النور-يونس رزيق
نهائي كأس الرابطة.. غياب الوزير الأول وحضور وزير الرياضة مدوار وعمارة
الوزير الأول يغيب عن النهائي
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يشهد نهائي كأس الرابطة  لكرة القدم الجاري حاليا بملعب 05 جويلية الأولمبي غياب الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.  

وكانت مصالح الوزارة الأولى قد أعلنت أمس الإثنين حضور الوزير الأول نهائي شبيبة القبائل أمام نجم مقرة لكن الأخير تراجع بسبب حرائق الغابات.

من جانب آخر يتواجد وزير الشباب والرياضة الجديد عبد الرزاق سبقاق بملعب 05 جويلية لحضور النهائي رفقة رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار ورئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

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