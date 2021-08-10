نهائي كأس الرابطة.. مقرة تسعى لدخول التاريخ والشبيبة تبحث عن إنقاذ الموسم

يحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي أمسية اليوم الثلاثاء نهائي كأس الرابطة بين شبيبة القبائل ونجم مقرة بداية من الساعة ال ـ19:00 بهدف التتويج باللقب و اقتطاع تأشيرة المشاركة في الطبعة المقبلة لكأس الكنفيدرالية الافريقية.

فبعد إلغاء منافسة كأس الجزائر بسبب البرمجة المكثفة الناجمة عن فيروس كورونا, ستكون انظار عشاق “الساحرة المستديرة” مشدودة نحو المركب الاولمبي لمتابعة هذا النهائي غير المسبوق بين فريقين يطمحان الى انقاذ موسمهما بلقب.

و إذا كانت شبيبة القبائل تحتل الصف الخامس في ترتيب الرابطة الاولى مع مباراة ناقصة, فإن نجم مقرة لم يضمن بقاءه بعد, كونه يتواجد في المرتبة ال12 بمجموع 40 نقطة, وما يزال مهددا بالنزول.

وفيما يخص التعداد, ستكون الشبيبة منقوصة من لاعب وسط الميدان, ياسين مدان, بسبب إصابة في الكاحل, فيما تبقى مشاركة زكريا بولحية محل شكوك بسبب اصابة في الفخذ.

وسيشارك المتوج بهذه الكأس في الطبعة المقبلة لمنافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية رفقة صاحب المركز الثالث في ترتيب الرابطة الاولى. وفي حال ما أنهى الفريق المتوج بالكأس, البطولة من بين الثلاثة الأوائل في الترتيب, فإن الخاسر في النهائي سيكون ممثل الجزائر الثاني في كأس الكنفيدرالية.