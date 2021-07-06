نهائي كأس العرب للمنتخبات.. السعودية تحرم شبان الخضر من التتويج بكأس العرب

خسر المنتخب الجزائري لفئة أقل من 20 سنة نهائي كأس العرب للمنتخبات بنتيجة 2–1 أمام المنتخب السعودي بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، في مباراة برمجت على الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي وتحت درجة مرتفعة من الحرارة وصلت إلى 37°.

وتمكن المنتخب السعودي من مخادعة أشبال لاسات، في الدقائق الأولى من الشوط الأول عن طريق اللاعب مصعب الجوير، بعد خطأ في الدفاع.

وكاد المنتخب السعودي أن يضاعف النتيجة، بعدما أعلن الحكم عن ضربة جزاء، إلا أن حارس الخضر تألق في صدها.

وتمكن لاعب نادي بارادو عادل بولبينة من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة قبل أن يعود المنتخب السعودي ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق محمد بكر.