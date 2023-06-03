نهائي كأس الكاف.. الأمن الوطني يحذر

دعت المديرية العامة للأمن الوطي، المناصرين إلى التحلي بقواعد السياقة السليمة. خلال نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي يجمع اتحاد العاصمة و يونغ أفريكانز.

كما ناشدت المصالح الأمنية، المناصرين إلى توخي الحيطة والحذر عند التنقل إلى الملعب. موازاة مع التقلبات الجوية التي تعرفها عدة مناطق من الوطن.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، المناصرين إلى تفادي الافراط في السرعة وتجنب المناورات الخطيرة في الطريق التي قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه. متمنية عودة ميمونة للمناصرين بعد نهاية اللقاء.

وقالت ذات المصالح في بيان لها “لنجعل من هذا الموعد الافريقي عرسا جزائريا”.