نهائي كأس الكاف.. الشبيبة لتشريف الراية الوطنية واحراز النجمة الثامنة

يواجه فريق شبيبة القبائل، سهرة اليوم السبت، نادي الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن الدور النهائي من منافسة كأس الكاف.

ويسعى ممثل الجزائر، في هذه المنافسة، للإطاحة بمنافسه المغربي، لتشريف الراية الوطنية، والظفر بالنجمة الثامنة.

ولن تكون مهمة الكناري، سهلة، في هذه المباراة، بالنظر لقوة منافسهم، الرجاء البيضاوي المغربي، صاحب الخبرة في المنافسات الإفريقية.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بالرجاء البيضاوي، ستجري على ملعب “الصداقة” بالبنين، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر.