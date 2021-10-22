نهائي كأس قطر يضع براهيمي وبونجاح وجها لوجه

سيكون الدوليان الجزائريان بغداد بونجاح وياسين براهيمي على موعد مع تنشيط مباراة قوية اليوم في القمة الكروية لمعرفة من سيتوج بنهائي كأس أمير قطر لكرة القدم في نسخته الـ49 الذي سيقام على ملعب الثمامة المونديالي.

و سيواجه الريان الذي ينشط له ياسين براهيمي الباحث عن استعادة ذاكرة الألقاب وإحراز لقبه السابع ، فريق السد الذي يدافع على ألوان بغداد بونجاح، وهو الفريق الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ17 لقبا.