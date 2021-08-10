نهائي كاس الرابطة.. دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق بتيزي وزو

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن وقوف لاعبي شبيبة القبائل ونجم مقرة دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا حرائق تيزي وزو خلال مباراة نهائي كأس الرابطة التي سيحتضنها ملعب 5 جويلية أمسية اليوم الثلاثاء.

كما سيحمل لاعبي الفريقين شارات سوداء تضامنا مع ضحايا الحرائق التي تشهدها الغايبات عبر مختلف ربوع الوطن.

ويواجه فريق شبيبة القبائل أمسية اليوم نظيره نجم مقرة بملعب 5 جويلية في إطار نهائي كأس الرابطة.