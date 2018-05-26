نهائي ناري بين الريدز والميرينغي

تتجه أنظار محبي المستديرة أمسية اليوم السبت إلى العاصمة الأكرانية كييف التي ستحتضن نهائي رابطة أبطال أوروبا بين العملاق الإسباني رياض مدريد وأسطورة الكرة الإنجليزية ليفربول.

ويسعى الفريق الملكي لدخول تاريخ الكرة العالمية من أوسع أبوابه من خلال الحصول على اللقب الأوروبي الـ13 في تاريخه، والثالث على التوالي.

ويبحث فريق ليفربول الإنجليزي عن التتويج باللقب السادس له على مستوى رابطة أبطال أوروبا بعدما حقق اللقب سنوات 1977/1978،1981،1984 و2005.

وسيكون اللاعب العربي محمد صلاح نجم سهرة اليوم أمام الفريق الملكي، ففي حالة فوزه في مباراة اليوم سيكون ثاني لاعب عربي يتوج بلقب رابطة أبطال أوروبا بعد أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر.