نهائي يورو 2020.. إيطاليا تبحث عن المَجد وإنجلترا لتحقيق الحُلم

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأحد إلى ملعب “ويمبلي” الذي سيكون مسرحا لنهائي كأس أمم أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا في مواجهة مثيرة، فالمباراة النهائية لن تتكرر كل مرة وما على اللاعبين سوى تقديم كل ما لديهم من أجل الظفر بالكأس.

المنتخب الإيطالي بقيادة “روبيرتو مانشيني” يريد مواصلة سلسلة نتائج الإيجابية وحصد اللقب من الأراضي الإنجليزية، رغم صعوبة المأمورية في ظل وجود خصم من العيار الثقيل أين سيلعب فوق أرضية ميدانه.

أما المنتخب الإنجليزي فأمامه فرصة تاريخية للتتويج بكأس أمم أوروبا لأول مرة، وإسعادة الشعب الإنجليزي بعد 55 سنة (تتويج منتخب الأسود الثلاثة بكأس العالم)، فلقد انتظرت إنجلترا الكثير لتعيش هذا الحلم بقيادة المدرب “ساوثجيت”.

وفي مايلي التشكيلة المحتملة:

إيطاليا:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: إيمرسون – بونوتشي – كيليني – دي لورينزو

خط الوسط: جورجينيو – فيراتي – باريلا

خط الهجوم: كييزا – إيموبيلي – إنسيني

إنجلترا:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: لوك شاو – ماغواير – ستونز – والكر

خط الوسط: رايس – فيليبس – ماونت

خط الهجوم: سترلينغ – هاري كين – ساكا