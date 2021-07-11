نهائي يورو 2020.. الملكة “إليزابيث” تُوجه رسالة للمنتخب الإنجليزي

وجهت الملكة “إليزابيث” رسالة خاصة للمنتخب الإنجليزي ولمدرب المنتخب “ساوثجيت” قبل مباراة نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020″ أمام المنتخب الإيطالي سهرة اليوم الأحد في “ويمبلي”.

وحفزت الملكة “إليزابيث” منتخب بلادها على تقديم أفضل ما لديهم ولم لا إعادة الكأس إلى المنزل وإسعاد الملايين من الجماهير مثلما حدث في 1966، وجاء في نص الرسالة ما يلي:

” قبل 55 عاما، حظيت بشرف تسليم كأس العالم إلى بوبي مور.. ورأيت حينها ما يعنيه ذلك بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني، الوصول إلى نهائي بطولة كبرى والفوز به أمر مهم للغاية، أود أن أنقل لكم تهنئتي وتهنئة العائلة الملكية بوصولكم إلى المباراة النهائية”.

” أريد أن أبعث لكم أطيب المتمنيات في مباراة الأحد.. وأن لا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب.. بل ويتذكر الحالة الذهنية والعزيمة والفخر الذي تحليتم بها”.