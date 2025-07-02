نهائي الكأس.. النقل مجانًا لجماهير شباب بلوزداد واتحاد العاصمة إلى ملعب نيلسون مانديلا

أعلنت لجنة تنظيم كأس الجزائر أن النقل سيكون مجاناً، بالنسبة لجماهير فريقي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة نحو ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بمناسبة المباراة النهائية لكأس الجزائر المقررة هذا السبت.

وأكدت اللجنة، حسب التلفزيون العمومي، أن العملية تشمل تخصيص حافلات لنقل الأنصار مجّانًا من نقاط محددة بالعاصمة. كما تم الإعلان عن مواقيت الرحلات وأماكن الانطلاق بشكل مفصل، عبر صفحتي الفريقين على فايسبوك.

وذكّرت اللجنة أن العودة ستكون مباشرة بعد نهاية اللقاء على متن نفس الحافلات، وسيكون على الأنصار إظهار تذكرة المباراة عند الصعود، لضمان التنظيم وتفادي أي تجاوزات.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل تنقل الجماهير وضمان حضور جماهيري غفير ومؤطر. يعكس صورة حضارية للكرة الجزائرية في أحد أهم مواعيدها السنوية.