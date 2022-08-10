الوطني نهاركم جديد/ سفيان رزيق صانع محتوى يروج للسياحة المحلية بقلم النهار أونلاين نشر في 10 أوت 2022 - 12:26 شارك غرِّد أرسل 21 0 نهاركم جديد/ سفيان رزيق صانع محتوى يروج للسياحة المحلية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1oT6d اقرأ أيضا الوزير الأول: عام بركة و خير و أمان على كل الجزائريين الوطني 30 جويلية بسبب أزمة الغاز.. إسبانيا تقرر غلق المتاجر عند العاشرة مساءً والغضب يعتري شعبها الوطني 10 أوت هذه أوّل إمرأة في تاريخ الشرطة الجزائرية تقلّدت منصب رئيسة أمن ولاية الوطني 22 جويلية إنهاء مهام مديرة العقار الفلاحي والمدير العام لديوان "ODAS" الوطني 20 جويلية وكالة عدل: تسليم 130 ألف سكن قبل نهاية السنة الوطني 26 جويلية تعيين محي الدين علوش مديرا عام بالنيابة لشركة جازي الوطني 09 أوت هذا هو سعر عطلة صيفية في الإقامات الجامعية الوطني 21 جويلية صدور قانون إستفادة العمال من عطلة لإنجاز مؤسساتهم وهذه الشروط الوطني 30 جويلية هذه آخر أرقام فيروس كورونا في الجزائر الوطني 24 جويلية أشغال توسعة ميناء سكيكدة البترولي الجديد تقارب 80 بالمائة الوطني 05 أوت