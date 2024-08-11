قناة النهار نهاركم مبروك : العدد 24 بقلم قناة النهار نشر في 11 أوت 2024 - 10:53 شارك غرِّد أرسل 32 0 نهاركم مبروك : العدد 24 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZsRk8 اقرأ أيضا مصطفى بيراف يقصف بالثقيل : إيمان خليف بنت جزائرية فحلة..والقضية راح تروح للعدالة الدولية قناة النهار 06 أوت رئيس الجمهورية يتلقى خبر فوز كيليا نمور بالميدالية الذهبية قناة النهار 04 أوت غليزان : الناقلون والمواطنون بالجهة الشرقية للولاية يطالبون بمحطة جديدة للمسافرين قناة النهار 03 أوت تقديم المعتدين على عمال صيدلية بباب الزوار أمام العدالة بمحكمة الدار البيضاء قناة النهار 27 جويلية تكريم التلميذ المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن قناة النهار 06 أوت وزير التجارة : "القهوة مادة غير أساسية وغير مدعمة" قناة النهار 08 أوت نهاركم مبروك : تمارين للناس المبتدئين قناة النهار 28 جويلية ارتفاع سعر كوب القهوة إلى 60 دج يثير استياء المواطنين قناة النهار 10 أوت شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها قناة النهار 25 جويلية نهاركم مبروك : العدد22 قناة النهار 05 أوت