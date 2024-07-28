قناة النهار نهاركم مبروك : تمارين للناس المبتدئين بقلم قناة النهار نشر في 28 جويلية 2024 - 10:29 شارك غرِّد أرسل 29 0 نهاركم مبروك : تمارين للناس المبتدئين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1aHJD اقرأ أيضا صاحب أعلى معدل في البكالوريا:"أملك حسابات في مواقع التواصل الإجتماعي لكنني لست مدمنا عليها" قناة النهار 19 جويلية صريح جدا / "يمّا أم عظيمة ولدت طفل يوزن 6 كلغ" قناة النهار 12 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : زبيدة عسول تطالب الشعب بدعمها من أجل تأكيد ترشحها للرئاسيات قناة النهار 16 جويلية بلغ عدد ملفات المترشحين للرئاسيات 16 ملف والعملية متواصلة..التفاصيل قناة النهار 25 جويلية درجات حرارة تتخطى الـ 50 تحت الظل ..حظر التجوال بأدرار وورقلة قناة النهار 17 جويلية نهاركم مبروك : حصة رياضية للأطفال قناة النهار 22 جويلية هذه هي معايير الجزائري لاختيار شريكة الحياة قناة النهار 16 جويلية خبز البيغل..غذاء صحي ومتكامل لفطور الصباح قناة النهار 21 جويلية شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها قناة النهار 25 جويلية صريح جدا .. هذه هي الأكلات التي يفضل الجزائريون تناولها في البحر قناة النهار 25 جويلية