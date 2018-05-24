نهاية أسبوع حارة على الولايات الشمالية

ستشهد كافة الولايات الشمالية للوطن أجواء صيفية وحارة مع احتمال تكوين بعض السحب على المرتفعات والأوراس.

وأفادت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن نهاية الأسبوع ستكون حارة.

مشيرة إلى أن الأجواء يومي الجمعة والسبت ستكون من مغشاة إلى صافية على العموم مع احتمال تكوين السحب على المرتفعات والأوراس.

أما درجات الحرارة فتتراوح مابين 20 إلى 26 درجة على الولايات الغربية والوسطى ومن 26 إلى 32 درجة على الشرق.

بينما درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت سترتفع لتتراوح مابين 24 إلى 32 درجة على الولايات الغربية.

ومن 28 إلى 38 درجة على الولايات الوسطى والشرقية.

بينما على الولايات الجنوبية، فالأجواء ستكون مغشاة نسبيا إلى غائمة، مع تكوين خلايا راعدة خلال الظهيرة والليل.

درجات الحرارة تتراوح من 32 إلى 38 درجة على الجنوب الغربي، الصحراء والواحات، ومن 40 إلى 45 درجة بالجنوب.