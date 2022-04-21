نهاية الإجتماع التقني..الوفاق ببذلته الرسمية واللقاء بدون جمهور

عُقد صبيحة اليوم الخميس. الإجتماع التقني. الخاص بمواجهة وفاق سطيف ضد الترجي التونسي. برسم إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وتوصل الإجتماع، الذي جمع بين مسؤولي الفريقين ومحافظ اللقاء إلى النقاط التالية :

اللقاء سيجري بدون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على فريق الترجي من قبل لجنة الانضباط التابعة للكاف.

كما سيرتدي وفاق سطيف البذلة الرسمية المخططة بالأسود والأبيض والحارس بالبذلة الزرقاء.

فيما سيدخل اللقاء منافس الوفاق الترجي التونسي بالأصفر والأحمر والحارس بالأخضر.

اللقاء سيلعب غدا على ملعب رادس، على الساعة الـ22.00 بالتوقيت المحلي.