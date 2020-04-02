نهاية الحجر الصحي لـ640 شخصا بمركب الأندلسيات في وهران

غادر حوالي 640 شخصا صباح اليوم الخميس، مركب “الأندلسيات” بوهران، بعد مكوثهم به لمدة أسبوعين في إطار الحجر الصحي.

وقدم المعنيون، من مدينة مرسيليا الفرنسية على متن الباخرة “الجزائر2″، وحولوا في 18 مارس الماضي إلى مركب الأندلسيات بمجرد رسو الباخرة بميناء وهران.

وغادر المعنيون المركب، في ظروف حسنة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال مسؤول الاتصال بالمديرية المحلية للصحة والسكان، الدكتور يوسف بوخاري أن 214 من بين نزلاء مركب الأندلسيات من ساكني وهران، فيما ينحدر الباقون من 37 ولاية أخرى.

وأشار ذات المسؤول، أن حالات الإصابة المؤكدة لفيروس كورونا من بين المواطنين الذين استضافهم المركب، قد تم الإبقاء عليها على مستوى مصلحة الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران.