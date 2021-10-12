نهاية الشوط الأول.. الخضر مُتقدمون على النيجر بثنائية

انتهى الشوط الأول من مواجهة المُنتخب الوطني الجزائري أمام المُضيف مُنتخب النيجر بتفوق الخضر بهدفين دون رد.

الهدف الأول وقعه القائد رياض محرز في الدقيقة ال20 ليصل لهدفه ال25 في مسيرته مع المنتخب الوطني الجزائري.

وفي الدقيقة ال33 وقع المُدافع المحوري عيسى ماندي الهدف الثاني لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي.

ويُلعب اللقاء بملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجيرية “نيامي” لحساب الجولة ال4 من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.