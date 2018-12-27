نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي مع تألق زغبة وضغط العنابي

أنهى المنتخب الوطني المحلي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء بالمنتخب القطري على وقع التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.

وكانت بداية المباراة متكافئة ما بين المنتخبين مع أفضلية للخضر من حيث عدد المحاولات، والركنيات.

وعرفت الدقيقة الثامنة من عمر المباراة محاولة من اللاعب عبد الرحمان مزيان الذي إرتكز على المهاجم بونجاح، إلا أن قذفته مرت جانبية ببضع السنتمترات.

وفي الدقيقة التاسعة سجلنا لقطة جماعية للخضر عن طريق المدافع الأيمن للخضر لوصيف الذي راوغ وعكس كرة نحو نقطة الجزاء، نحو مزيان وقذفته حول مسارها المدافع القطري.

وفي الدقيقة الـ15 حول اللاعب بلايلي عرضية ناحية بونجاح الذي كان وجها لوجه إلا أن إستقباله السء للكرة أضاع عليه فرصة إفتتاح باب التسجيل .

وعرفت آخر 15 دقيقة من المباراة إستفاقة أصحاب الأرضوتراجع المنتخب الوطني إلى الخلف، حيث سجل القطريون بعض المحاولات التي إصطدمتبتألق الحارس زغبة.