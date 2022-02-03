نهاية الشوط الأول بين مصر والكامرون بالتعادل السلبي

انتهى الشوط الأول من مواجهة مُنتخب مصر أمام الكاميرون بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

المواجهة الجارية بملعب بول بيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي تدخل لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021.

ولم يستطع هجوم مصر هز شباك الكاميرون في حين تعملاق دفاع الفراعنة أمام زملاء فينسنت أبو بكر.

وفي انتظار المرحلة الثانية من القمة نُذكر بأن السينغال بلغت سهرة الأربعاء نهائي الكان.

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كشف أسطورة مُنتخب الكاميرون، بيير وومي، أن توديع الخضر لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون من الدور الأول أصابه بالدهشة.

الظهير الأيسر لمُنتخب الكاميرون سابقا، قال في حوار مع موقع العربي الجديد، نُشر الأربعاء:”تعادل الجزائر أمام سيراليون في الكان مفاجأة”.

كما أضاف:”لم يكن منتظرا هذا الأمر، لكون الجزائر حاملة للقب، وبالتالي فقد كان هذا التعادل مفاجئا والأكثر دهشة كان الإقصاء”.

كما واصل بخصوص مقارنة محرز وصلاح:”أختار الاثنين، سأقول لكم لماذا؟ لقد لعبت في مستوى عال، وكلاهما لعبا في المستوى ذاته”.

وأضاف:”هما فخر لأفريقيا، ليس فقط بالنسبة للجزائريين أو المصريين، بل لأفريقيا عامة، لذلك أختار الاثنين لأنهما يلعبان في مستويات رائعة”.

كما ختم:”كلاهما يلعبان بالقدم اليسرى كما ألعب أنا أيضا، ولن أختار واحدا منهما على الآخر”.

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توعد نجم منتخب الكاميرون السابق، بيير وومي، المنتخب الوطني الجزائري بالإقصاء من الدور الفاصل لمنافسة كأس العالم.

الظهير الأيسر السابق للكاميرون قال في تصريحات لموقع العربي الجديد نُشرت الأربعاء.

“ما أود قوله إننا سنقصي مصر من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، وسنقصي الجزائر من تصفيات مونديال قطر 2022 أيضا وهذا ما أتمناه”.

وبخصوص تصريحات ميدو عن محاولة ترتيب لقاء الكاميرون أمام مصر سنة 2004:”لا يمكنني قول شيء، لأنني لم أكن حاضرا هناك في 2004، فأنا شاركت في بطولة كأس أمم أفريقيا سنوات 1996، 1998، 2000 و2002″.

كما أضاف:”لا يمكنني أن أرد على كلام ميدو، لأن إيتو فقط هو من يمكنه الرد، وهو من يجب أن يُطرح عليه هذا السؤال..أنا شخصيا طيلة فترة لعبي مع الكاميرون، لم أعرف هذا الأمر إطلاقاً”.

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قصف المدرب البرتغالي لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.

وذلك بعد أن وصف الأخير مواجهة المنتخبين في الدور نصف النهائي بالحرب الحقيقية.

كيروش قال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس:

“تصريحات إيتو كانت غير موفقة، لأن كرة القدم لا تتعلق بالحروب.. هي لعبة خلقت للسعادة، وعلى إيتو أن يعلم أن الحروب والموت كانت على أبواب استادات الكاميرون فقط”.