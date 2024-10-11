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الرياضة

نهاية الشوط الأول بين مولودية الجزائر والحمراوة بالتعادل السلبي

بقلم عزيز طالبي
نهاية الشوط الأول بين مولودية الجزائر والحمراوة بالتعادل السلبي
مولودية الجزائر
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انتهى الشوط الأول من القمة الكروية بين مولودية الجزائر والضيف مولودية وهران بالتعادل السلبي، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعرف الشوط الأول تسجيل ثابتي هدفا جميلا قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل. بينما قدم لاعبو الضيف مولودية وهران شوطا جيدا.

حيث قام الحمراوة بجمل تكتيكية رائعة تحت قيادة المدرب الجديد للفريق إيريك شال.

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