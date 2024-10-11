نهاية الشوط الأول بين مولودية الجزائر والحمراوة بالتعادل السلبي

انتهى الشوط الأول من القمة الكروية بين مولودية الجزائر والضيف مولودية وهران بالتعادل السلبي، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعرف الشوط الأول تسجيل ثابتي هدفا جميلا قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل. بينما قدم لاعبو الضيف مولودية وهران شوطا جيدا.

حيث قام الحمراوة بجمل تكتيكية رائعة تحت قيادة المدرب الجديد للفريق إيريك شال.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]