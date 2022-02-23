نهاية الشوط الأول.. تفوق سيدات الخضر أمام جنوب إفريقيا

انتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني للسيدات أمام نظرائهن من جنوب إفريقيا بتفوق شبليات راضية فرتول.

الشوط الأول من لقاء العودة للدور التمهيدي الثاني لتصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات انتهى بهدف دون رد.

حيث سجلت اللاعبة سيليا كوي الهدف الوحيد في الدقيقة ال45+2.

في انتظار المرحلة الثانية من اللقاء الجاري بملعب عمر حمادي ببولوغين.

كما انتهى لقاء الذهاب بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا بفوز سيدات جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.