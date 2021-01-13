نهاية القصة بين كازوني والحمراوة

أعلن نادي مولودية وهران، صبيحة اليوم، عن رحيل مدربه بيرنار كازوني، بصفة رسمية، بعدما تم فسخ عقده بالتراضي.

وجاء رحيل التقني الفرنسي، بسبب علاقته المُتوترة مع رئيس الفريق الطيب محياوي، وعدم نيله الإجماع داخل مُحيط النادي.

يُشار بأن كبير الغرب الجزائري، ورغم أنه لم يحقق نتائج مُبهرة هذا الموسم، إلا أنه لم يعرف طعم الهزيمة الى حد الساعة.

ونلفت النظر الى أن المدرب السابق لمولودية الجزائر، تحصل على جزء من مُستحقاته مُقابل قبوله بإنهاء علاقته مع الحمراوة.

ونلفت النظر أن كازوني، كان مُعاقبا من طرف لجنة التنضباط، لمدة شهر كامل بسبب تصرفات غير مقبولة مع أحد الحكام.

ويُنتظر أن يخلف كل من عمر بلعطوي ومحمد رضا عاصيمي، المدرب الفرنسي، الى غاية العثور على طاقم فني جديد.