نهاية اللقاء.. أبطال إفريقيا يحسمون الداربي المغاربي ضد تونس

فاز المنتخب الوطني الجزائري في مواجهته الودية التحضيرية ضد المنتخب التونسي الذي لُعبت بالملعب الأولمبي لرادس بالعاصمة التونسية تونس، حيث أنهى أبطال إفريقيا اللقاء متفوقون بثنائية دون رد.

مُهاجم فريق السد القطري بغداد بونجاح منح التقدم للمنتخب الوطني الجزائري في الدقيقة ال19 بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات سكنت شباك الحارس التونسي معز حسن، الهدف الذي سجله إبن ولاية وهران ضد نسور قرطاج هو الهدف رقم 19 في مسيرته مع الخضر.

نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز أضاف الهدف الثاني للخضر في الدقيقة ال28 من مخالفة رائعة من على حدود منطقة العمليات، ويُعتبر هذا الهدف رقم 21 لصاحب الرجل اليسرى السحرية مع المنتخب الوطني، كما شهد لقاء اليوم طرد عدلان قديورة في الدقيقة ال87 بعد تلقيه بطاقتين صفراوتين رغم دخوله كبديل.

وكان أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي قد فازوا في المباراتين الوديتين السابقتين ضد كل من موريتانيا برباعية مقابل هدف وحيد وكذا مواجهة مالي الذي انتهت بهدف يتيم دون رد.