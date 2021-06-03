نهاية اللقاء.. الخضر يقهرون موريتانيا ويُحذرون مالي وتونس

الشوط الأول انتهى بتقدم أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بهدف يتيم دون رد سجله متوسط الميدان وقائد الخضر في مُباراة اليوم سفيان فيغولي برأسية جميلة في الدقيقة ال40 قبل أن يُعدل المنتخب الموريتاني النتيجة في الدقيقة ال56 عن طريق الحسن حبيب، دقيقة فقط بعد ذلك عاد “سوسو” وأضاف الهدف الثاني له في المواجهة والثاني للخضر وال16 في مسيرته مع أبطال إفريقيا.

البديل آدم أوناس الذي شارك مكان زميله فريد بولاية أضاف الهدف الثالث للخضر بتسديدة من داخل منطقة العمليات والرابع له بقميص أبطال إفريقيا، بغداد بونجاح سجل الهدف الرابع في الدقيقة ال70 ليصل لهدفه ال18 مع محاربي الصحراء في 39 مُباراة دولية.