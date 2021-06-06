نهاية اللقاء.. المُنتخب الوطني يتفوق على مالي بفضل هدف محرز

واجه سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

الشوط الأول من اللقاء الودي انتهى بالتعادل السلبي بين المُنتخبين، حيث عجز زملاء قائد الخضر رياض محرز عن اختراق دفاع نسور مالي رغم السيطرة النسبية، بينما اعتمد زملاء لاعب مولودية الجزائر السابق أليو ديانغ على الهجمات المُعاكسة لكن ذلك لم يُشكل خطرا كبيرا على الحارس رايس وهاب مبولحي.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز في الدقيقة ال57 بعد تمريرة رائعة من يوسف بلايلي، حيث وجد محرز نفسه وجه لوجه مع حارس مُنتخب مالي أين رفع الكرة بطريقة جميلة فوق رأس الآخير.