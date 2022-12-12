قناة النهار نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 10:00 نهاية المعاناة شارك غرِّد أرسل 55 0 نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Hm5w1 اقرأ أيضا سرقات وحوادث بسبب غياب الإنارة ليلا بحي 100 مسكن بخروبة في بومرداس قناة النهار 25 نوفمبر "محلل مغربي يرد على زين عامر .. "عشت وقريت في الجزائر ولا يستطيع احد ان يغير حبي للجزائر قناة النهار 01 ديسمبر دلال خير: شقيقان مصابان بفقر الدّم الحاد ويحتاجان إلى عملية زراعة النخاع العظمي التي تجرى في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر الشيخ النوي: تلاميذ يدرسون في مدرسة مهددة بالإنهيار وسلطات بومرداس لا خبر قناة النهار 24 نوفمبر سكيكدة : عودة ظاهرة سرقة المواشي بالجهة الغربية من الولاية قناة النهار 07 ديسمبر سمير ميستر إيكس يكشف كيف وقع في فخ الإحتيال عبر مواقع التواصل قناة النهار 01 ديسمبر "وزير الفلاحة :" أزمة السميد والحليب خلاصت قناة النهار 26 نوفمبر تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة قناة النهار 25 نوفمبر صريح جدا: 11 ديسمبر 1960.. تاريخ خالد وذكريات لا تزول قناة النهار 12 ديسمبر مومن آيت قاسي: "المنتخب الكاميروني معروف بمشاكله قبل كل مونديال منذ 1990 قناة النهار 28 نوفمبر