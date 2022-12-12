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قناة النهار

نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية

بقلم قناة النهار
نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية
نهاية المعاناة
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نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية

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