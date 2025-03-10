نهاية الموسم للاعب اتحاد الحراش طاهر بودحيو

كشفت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الاثنين، عبر بيان نشرته على الصفحة الرسمية للفريق، عن نهاية الموسم الكروي، بالنسبة للاعب نذير طاهر بودحيو.

وأكدت إدارة اتحاد الحراش، برئاسة سفيان طواهرية، أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب نذير طاهر بودحيو مؤخرا. كشفت استحالة عودته إلى المنافسة الرسمية في الموسم الجاري.

كما أبدت أسرة الفريق الحراشي أسفها للإصابة التي تعرض لها اللاعب بودحيو، متمنيةً له العودة بقوة في الموسم القادم.