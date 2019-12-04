نهاية اليوم الأول من المحاكمة التاريخية وإستئنافها صبيحة الغد

قرر مساء اليوم قاضي المحقق بمحكمة سيدي امحمد رفع جلسة المحاكمة وإستئناف الجلسة يوم الغد الخميس على الساعة العاشرة صباحا .

وقد جرت منذ الساعات الاولى من النهار اليوم جلسة المحاكمة لرموز النظام السابق وتم الإستماع لعدد من المتهمين في قضية ملف تركيب السيارات.

اين إستمع القاضي المحقق لكل من المتهمين الرئيسين في القضية وهما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

كما تم سماع اقوال كل الوزراء السابقين ويتعلق الامر بـ يوسف يوسفي ومحجوب بدة، وأيضا عبد الغاني زعلان

وخلال محاكمة القرن تم تقديم للمحاكمة نجل الوزير الاول السابق فارس سلال ورجل الاعمال بايري إضافة إلى الإخوة سماي، وكذا معزوز.

وللتذكير تعتبر هذه المحاكمة سابقة في تاريخ الجزائر ونقلة نوعية للقضاء يتم فيها محاكمة أكبر إطارات في الدولة يتهمة الفساد.