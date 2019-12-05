نهاية اليوم الثاني من المحاكمة التاريخية وإستئنافها السبت المقبل

أمر القاضي المححق لدى محمكة سيدي امحمد برفع جلسة المحاكمة لنهار اليوم وستستأنف يوم السبت المقبل على الساعة العاشرة صباحا.

وقد جرت منذ الساعات الاولى من نهار اليوم الخميس محاكمة رموز الفساد للنظام السابق أين تم الاستماع لعدد من المتهمين في ملف تركيب السيارات.

هذا وقد إستمع اليوم القاضي المحقق إلى عدد من الوزراء ورجال أعمال متورطون في ملف تركيب السيارات وتبديد المال العام .

أين تم الاستماع إلى كل الوزير السابق أحمد اويحيى وفارس نجل الوزير السابق عبد مالك سلال، وكذا الوزير السابق بدة محجوب إضافة إلى يوسف يوسفي.

كما تم سماع رجل الاعمال بايري وايضا حسان عرباوي، ووجهة للمتهمين تهمة تبديد المال العام والحصول على إمتيازات وإستغلال النفوذ.