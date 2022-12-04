نهاية جانفي آخر أجل لتقديم مشاريع البحوث الموضوعاتية الخاصة بتحلية مياه البحر

دعت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى إطلاق مشاريع البحث الموضوعاتية الخاصة بتحلية مياه البحر. وهذا بعد إعطاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إشارة الإنطلاق لهذا النوع من المشاريع. خلال زيارته الميدانية لمركز تنمية الطاقات المتجددة ببوسماعيل ولاية تيبازة يوم 23 نوفمبر الماضي.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أعلنت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا عن إطلاق الدعوة لإبداء الرغبة للمشاركة عبر اقتراح مشاريع أنشطة البحث والإبتكار حول تحلية مياه البحر. مشيرا إلى أن آخر أجل لتقديم هذه المشاريع هو نهاية شهر جانفي 2023.

وتتمحور أعمال البحث والتطوير في هذا الجانب الحيوي المتعلق بالأمن المائي في الجزائر، من خلال تحلية مياه البحر، في سبع فئات رئيسية خاصة بالتحليل. مشيرا إلى أن الدعوة لهذا النوع من مشاريع البحث التي ستجرى لأول مرة في الجزائر. ستتم باستخدام تكنولوجيا أغشية التناضج العكسي لتحلية مياه البحر “الاختبار والتوصيف والتجميع”. كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتكنولوجيات وتقنيات تحلية المياه والتكنولوجيات البديلة للتناضج العكسي والتكنولوجيات الهجينة.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيانها أن أنشطة البحث والإبتكار بخصوص تحلية مياه البحر، والتي تقدم في شكل أعمال بحث وتطوير، هي بكل تأكيد ذات أثر وصدى اجتماعي واقتصادي مباشر من أجل تقديم الحلول للانشغالات المتعلقة بتحلية مياه البحر في سياق التنمية المستدامة.

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