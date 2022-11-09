نهاية خلاف شاكيرا وبيكيه

كشف محامي المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه، أمس الثلاثاء، عن توصل الثنائي لاتفاق بشأن حضانة طفليهما.

ويأتي ذلك بعد عدة أسابيع من المناقشات، وأكثر من 12 ساعة من المفاوضات في منزل المغنية الكولومبية.

وحسب صحيفة ناسيونال، فإن الاتفاق نص على أن إبني شاكيرا وبيكيه، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.

ويأتي التوصل لاتفاق بشأن حضانة طفليهما “ميلان البالغ عمره تسعة أعوام، وساشا البالغ عمره سبعة أعوام”، بعد أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم.وكان اللاعب الإسباني يرفض رحيل طفليه إلى أمريكا.

وأعلن بيكيه في بيان رسمي اعتزاله برسالة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.