نهاية سيطرة “رونالدو” و”ميسي” !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الإثنين إلى حفل الكرة الذهبية الخاصة بمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وسط ترشيحات تصب لمصلحة الكرواتي “لوكا مودريتش”.

فحسب العديد من المصادر، فإن التسريبات تؤكد على فوز “لوكا” بالكرة الذهبية ليختتم بذلك عام 2018 بأفضل طريقة ممكنة.

وفي حالة تتويج “مودريتش” بـ “البالون دور” فإنه سينهي حكر “كريستيانو رونالدو” و”ليونيل ميسي” الذي دام لـ 10 سنوات كاملة.

حيث توّج كل من “الدون” و”البرغوث” في 5 مناسبات لكل واحد منهما وهو رقم قياسي.

يذكر أن “مودريتش” احتكر كل الألقاب الفردية هذا الموسم، فقد توّج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية، أفضل لاعب في المونديال، أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم.